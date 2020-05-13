Граффитисты переплыли канал, чтобы разрисовать грузовой вагон в петербургском порту

Свой подвиг они сняли на видео, которое выложили в социальные сети.

По данным издания 78.ru, двое неизвестных граффитистов предположительно несколько дней назад незаконно проникли в морской порт Петербурга, где "тегнули" один из грузовых вагонов.

Для переправы через судоходный канал им потребовались гидрокостюмы. В них граффитисты смогли незаметно добраться от Канонерского острова до морского порта – под водой. Оставив свои авторские "теги", художники-подводники скрылись с места преступления.

Хронику вандализма художники выложили в социальные сети. Роликом с динамичной нарезкой фрагментов преступления заинтересовались правоохранители, Оба вандала в настоящий момент в розыске.

Фото: скриншот из видео