Дагестанского борца со сломанной шеей перевели из реанимации

Дагестанский борец, сломавший шею на соревнованиях по грэпплингу в Петербурге, переведен в палату из реанимации. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на собственный источник.
Спортсмена должны прооперировать еще раз, но его состояние уже значительно улучшилось. Борец чувствует конечности, разговаривает с родными и улыбается. Помощь на восстановление мужчины оказали люди из разных уголков мира.
Как сообщалось ранее, в момент жесткого приземления на шею во время выполнения спортивного приема парень получил ушиб мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом шейных позвонков и повреждение спинного мозга.
Ранее мы рассказывали, что причиной госпитализации Дмитрия Диброва стал микроинсульт.
Фото: скрин видео YouTube
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