Дагестанского борца со сломанной шеей перевели из реанимации

Спортсмен чувствует себя гораздо лучше.

Дагестанский борец, сломавший шею на соревнованиях по грэпплингу в Петербурге, переведен в палату из реанимации. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на собственный источник.

Спортсмена должны прооперировать еще раз, но его состояние уже значительно улучшилось. Борец чувствует конечности, разговаривает с родными и улыбается. Помощь на восстановление мужчины оказали люди из разных уголков мира.

Как сообщалось ранее, в момент жесткого приземления на шею во время выполнения спортивного приема парень получил ушиб мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом шейных позвонков и повреждение спинного мозга.

Ранее мы рассказывали, что причиной госпитализации Дмитрия Диброва стал микроинсульт.

Фото: скрин видео YouTube