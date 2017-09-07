Организатор марша голых проституток Дацик захотел отправить Трампу 14,88 рублей

На очередном заседании по делу о марше голых проституток подозреваемый Вячеслав Дацик подал ходатайство об отправлении гуманитарной помощи президенту США Дональду Трампу в размере 14 рублей 88 копеек.

В Василеостровском районном суде прошло очередное заседание по делу о налете на бордель и унижении женщин. Подозреваемый в этом деле Вячеслав "Рыжий Тарзан" Дацик перед началом слушания подал ходатайство судье. Как передает "Фонтанка", подсудимый просил поручить следственному изолятору "Кресты" направить от его имени перевод президенту США Дональду Трампу на борьбу с представителями ЛГБТ. При этом сумма была заявлена весьма характерная 14,88 рублей.

Судья Юрий Гершевский быстро понял, что под этой суммой скрывается один из неонацистских символов. Поэтому не стал дослушивать запрос Дацика, прервав его.

На заседании должны были выступать потерпевшие. Из нескольких участников шествия на суд вызвали двух женщин, подрабатывавших в борделе жрицами любви. Однако девушки не пришли. Дацик сказал, что это потому, что он пишет на них заявления о занятии проституцией.

"Рыжего Тарзана" задержали в мае прошлого года. Он с товарищами выгнал из борделя на Васильевском острове проституток и клиентов в неглиже. После чего заставил их пройти в таком виде до отделения полиции. Затем в петроградском районе вытащил из номера гостиницы женщину, отчитывая ее за занятие проституцией. Пострадавшая оказалась приезжей из Москвы.

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии