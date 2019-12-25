Дачу племянника Николая I в Петербурге превратят в гостиницу

Здание было продано на торгах за 135 млн рублей.

Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации дачи принца Петра Ольденбургского – племянника императора Николая I – на набережной Малой Невки в Петербурге. После окончания работ в этом здании откроется гостиница на 21 номер. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дача принца была продана на торгах в 2019 году за 135 млн рублей. Согласно документации, реконструкции подлежит разноэтажное здание сложной формы общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Проектную документацию подготовила компания ООО "РедутПроект".

Здание отделают профилированной доской, а цоколь обложат плитами из натурального камня. Оконные блоки и двери сделают из дерева. На цокольном этаже расположатся технические и вспомогательные помещения, на первом – вестибюль, фойе, банкетный зал, комната администрации и несколько гостиничных номеров. Второй и третий этаж полностью отведут для гостей.

Дача принца Ольденбургского была построена в 1830 году по проекту архитектора Смарагда Штукова. Позже здание перестроил Андрей Штакеншнайдер. В 1990-х гг. оно было вновь признано памятником архитектуры федерального значения.

Ранее момент падения глыбы с дома Чадаева на Невском попал на видео.

Фото: Главгосэкспертиза России