Дачу инженера Данилевского в Ушково признали памятником

Дача инженера-технолога Николая Данилевского в поселке Ушково на Приморском шоссе включена в реестр в качестве регионального памятника. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу КГИОП Петербурга.

Здание было построено в 1913 году по проекту и уникальной методике известного инженера-строителя и предпринимателя Владимира Орловского, основателя акционерного общества "Каунис и Тойвола".

Дача Данилевского представляет собой исключительную ценность как единственная сохранившаяся постройка, возведенная из кирпича и термолита по запатентованной технологии Орловского. Кроме того, здание сохранило подлинное архитектурно-художественное оформление фасадов, выполненное в стилистике петровского барокко.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга