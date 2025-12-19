  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дачу инженера Данилевского в Ушково признали памятником
Сегодня, 14:53
188
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Дачу инженера Данилевского в Ушково признали памятником

0 0

Здание сохранило подлинное архитектурно-художественное оформление фасадов, выполненное в стилистике петровского барокко. 

Дача инженера-технолога Николая Данилевского в поселке Ушково на Приморском шоссе включена в реестр в качестве регионального памятника. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу КГИОП Петербурга.

Здание было построено в 1913 году по проекту и уникальной методике известного инженера-строителя и предпринимателя Владимира Орловского, основателя акционерного общества "Каунис и Тойвола".

Дача Данилевского представляет собой исключительную ценность как единственная сохранившаяся постройка, возведенная из кирпича и термолита по запатентованной технологии Орловского. Кроме того, здание сохранило подлинное архитектурно-художественное оформление фасадов, выполненное в стилистике петровского барокко. 

Ранее мы сообщили о том, что постройки петербургского Гутуевского спиртзавода признали памятником.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: кгиоп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии