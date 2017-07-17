Дачу Мюзера в Приморске продадут за 55 млн рублей

В лот входят земельный участок площадью 38,9 тыс. кв.м, летняя дача Генриха Мюзера площадью 457,2 кв.м, а также несколько нежилых зданий.

Новым владельцем дачи Мюзера в Приморске может стать ООО "Аттик". Компания получила право преимущественного выкупа объекта после того, как торги по продаже имущества обанкротившегося АО "Метрострой" не состоялись.

Единственным участником торгов стало ООО "Аттик", за лот компания предлагала 55 млн рублей. Аукцион должен был пройти 14 мая. В лот входят земельный участок площадью 38,9 тыс. кв.м, летняя дача Генриха Мюзера площадью 457,2 кв.м, а также несколько нежилых зданий.

На этом участке долгое время располагалась база отдыха "Метростроя". Дача Мюзера была построена в начале ХХ века. Во время Зимней войны здесь размещался советский военный госпиталь, а в годы Великой Отечественной — штаб 260-й бригады морской пехоты.

Фото: lot-online.ru