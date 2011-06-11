Дачу Максимова отреставрируют

Напомним, что здание построили в 1892 году.

Сегодня, 8 июня, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд обязал собственника дачи Максимова, находящейся в Ломоносове, в течение двух лет отреставрировать здание. Об этом рассказали в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

29 апреля 2022 года произошло возгорание в памятнике федерального значения "Главный дом", который входит в состав ансамбля "Дача Максимова". Ввиду пожара КГИОП направил в ОМВД России по Петродворцовому району Санкт‑Петербурга заявление о возбуждении уголовного дела, но трижды (в мае и октябре 2022 года и в январе 2023 года) был получен отказ.

КГИОП обжаловал Прокурору Петродворцового района Санкт‑Петербурга постановление об отказе, ссылаясь на на незаконность принятого решения. Кроме того, заявление с требованиями обязать собственника дачи в течение двух лет выполнить работы по реставрации здания было направлено в Арбитражный суд. Суд согласился с доводами ответчика – собственника дачи Максимова, на что КГИОП выразил свое несогласие.

В результате рассмотрения апелляционной жалобы Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда и обязал собственника выполнить работы по реставрации в течение двух лет.

Напомним, что дачу Максимова построили в 1892 году. В состав ансамбля входят главный дом, парк и оранжерея. До 2009-го в здании находился психоневрологический дом ребенка, но после того, как он съехал, постройка опустела.

Фото: КГИОП