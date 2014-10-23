Дачу Леснера в Выборгском районе Петербурга с участком выставили на торги

Дачу Леснера в Выборгском районе Петербурга с участком и историческим садом выставили на торги по программе "Рубль за метр", открывая возможность восстановить объект культурного наследия регионального значения.
Здание дачи Леснера, построенное в конце XIX века, признано объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас дом и участок находятся в аварийном состоянии.
Лот размещен на сайте "ГИС Торги". Аренда на 49 лет оценивается в 130,2 тыс. руб. Победитель торгов обязан провести восстановительные работы в соответствии с документацией КГИОП.
В ходе осмотра комиссии выявлены дефекты стен, кровли, труб и других элементов здания, а также несогласованные перепланировки. Восстановление объекта планируется завершить за семь лет. Под охраной КГИОП находится не только само здание, но и прилегающая территория: пейзажный сад, главная аллея, деревья, круглая фонтанная чаша и другие элементы.
Фото: ГИС Торги
