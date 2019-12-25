Дачники Петербурга и Ленобласти задолжали за электроэнергию более 371 млн рублей

Первое место среди должников занимает садоводство "Фауна" в Ломоносовском районе, долг составляет 37 миллионов рублей.

Садоводы, проживающие на территории Петербурга и Ленобласти, задолжали за электроэнергию более 371 миллиона рублей. В должниках числятся 322 садоводства, из которых 76 не оплатили более миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба АО "Петербургская сбытовая компания".

Первое место среди должников занимает садоводство "Фауна" в Ломоносовском районе, долг составляет 37 миллионов рублей. Садоводство "Восход" Кировского района задолжало 26 миллионов, ТСН "Корунд" в Выборгском районе должно еще 15 миллионов рублей.

В случае увеличения долгов неплательщикам ограничат электроснабжение.

Ранее "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" отменил комиссию за оплату капремонта.

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