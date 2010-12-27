Дачник случайно подстрелил жительницу Павловска

У женщины ранение грудной клетки, ушиб правого легкого, ушиб сердца.

Мужчина дырявил из ружья бочку для мусора и чуть не убил женщину. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В субботу, 28 июля, 49-летняя жительница Павловска обратилась в Николаевскую больницу в Петергофе. Ее госпитализировали с огнестрельным сквозным ранением грудной клетки, ушибом правого легкого, ушибом сердца, в тяжелом состоянии. Она сама сообщила, что в ее машину кто-то выстрелил.

Позже сотрудники полиции задержали в поселке Володарский 53-летнего мужчину, который по просьбе жены решил проделать дыры в металлической бочке для сжигания мусора. Подручных средств не оказалось и дачник выстрелил дважды в бочку из ружья. Одна пуля застряла в заборе, а вторая пробила забор и вылетела на шоссе, задев женщину.

В настоящее время правоохранительные органы решают, каким образом квалифицировать действия дачника.

На прошлой неделе в Колпинском районе мужчина выстрелил в окно соседки из ружья.

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