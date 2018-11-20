Да будет свет: в Выборгский замок вновь вернули электричество

Свет выборжанам вернули сегодня, 7 февраля.

В Выборгском замке окончательно устранены проблемы с перебоями электросети. Об этом сообщили журналистам Piter.TV в "ЛОЭСК".

Свет выборжанам вернули сегодня, 7 февраля. Ранее представители музея сообщили о блэкауте. Причиной которого стали реставрационные работы, проводимые накануне в замке.

В минувшую среду из-за перебитого реставраторами кабеля электричества лишились 6 подстанций, обслуживающие 607 человек. При этом большую часть жилых зданий переключили на резервную схему электроснабжения. Ночью же света не было в Выборгском замке, а также у 50-ти жителей части жилого квартала. Утром, 7 февраля, в 10:05 был подключен дизель-генератор. Юрий Борисов, заместитель главного инженера ЛОЭСК по оперативно-технологическому управлению

Какие либо мнения насчет проводимых работ сотрудники "ЛОЭСК" пока не высказывают – сам кабель пролегает вдоль территории всего музея, а какие-либо земляные работы в замке могут осуществляться исключительно с разрешения правительства региона.

Видео: Piter.TV

Фото: Александр Алабушев