В Приморском сафари-парке ворона разговаривает на английском языке

Сотрудники парка готовят из вороны переводчика.

В Приморском сафари парке ворона может произносить слова на английском языке.

На опубликованном видео, на канале парка в YouTube показано, что сотрудник парка учит произносить ворону "Хэллоу". Когда ворона говорит правильно, мужчина протягивает ей лакомство, которое она берет из рук. Сотрудника парка сообщают, что эта ворона живет в парке уже давно. Когда-то израненную ее принесли к ним в парк. Они ее вылечили, выходили и теперь она живет в вольере с орланами. Кроме склонности к языкам у вороны еще очень много достоинств.

Сотрудники парка шутят, что из вороны они готовят штатного переводчика.

Видео: YouTube/ safaripark25.TV