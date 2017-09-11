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ДТП и сломанный светофор собрали огромную пробку на проспекте Славы

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Вечером в понедельник, 11 сентября, на проспекте Славы собралась огромная пробка из автомобилей и трамваев.

Огромная пробка собралась на проспекте Славы в понедельник, 11 сентября, вечером. Затор тянется от станции метро "Ломоносовская" до Витебского проспекта. Причиной затора стала авария. Очевидцы рассказали Piter.tv, что на проспекте также не работают светофоры.

Из-за ДТП также стоит трамвайное движение. По несколько вагонов стоят в обе стороны.

ДТП и сломанный светофор собрали огромную пробку на проспекте Славы

По данным "Яндекс.Пробки" авария произошла на пресечении Бухарестской и Славы. От этого перекрестка в две стороны идут заторы. Скорость движения потока не превышает трех километров в час. В одну сторону движение стоит на полтора километра, в другую – на 3,5 километра.

ДТП и сломанный светофор собрали огромную пробку на проспекте Славы

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Категории: Новости СПб

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