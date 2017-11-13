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Видео из Москвы: В ДТП с участием маршрутки и внедорожника пострадали 9 человек

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В сети появилось видео момента столкновения маршрутки и внедорожника. Из пассажирского микроавтобуса при ударе вылетел человек.

Накануне, 12 ноября, в Мосве произошло жуткое ДТП с участием маршрутного такси и внедорожника на одном из перекрестков. В сети появилось видео момента аварии с видеорегистратора одного из свидетелей аварии.

Внедорожник "Мерседес" вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и буквально снес маршрутку с пассажирами. От мощного удара микроавтобус развернуло и опрокинуло на бок. Во время удара из маршрутки на проезжую часть вылетел один из пассажиров. В этом ДТП пострадали 9 человек, в том числе двое детей, 12 и 14 лет. 7 пассажирам потребовалась госпитализация.

Это страшное ДТП произошло на пересечении улиц ВВеденского и Обручева. На место происшествия вылетал медицинский вертолет. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства страшной аварии.

Видео: YouTube/Джон Сгоу

 
Теги: дтп , момент аварии , москва , пострадали дети
Категории: Новости России ДТП Происшествия Лента новостей

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