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Мотоциклист из Сланцев погиб в результате ДТП
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Мотоциклист из Сланцев погиб в результате ДТП

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Мотоцикл выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ.

В среду, 13 июня, на 14 км а/д "Сижно–Будилово–Осьмино" случилось смертельное ДТП с мотоциклом. Об этом стало известно Piter.TV. 

Установлено, что 42-летний житель Сланцев на мотоцикле Honda Hornet 900 осуществил выезд на полосу встречного движения, где произошло опрокидывание с последующим столкновением с ВАЗ, которым управлял мужчина 1963 года рождения за рулём.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что водитель BMW сбил подростка на самокате на проспекте Космонавтов.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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