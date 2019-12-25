Мотоциклист из Сланцев погиб в результате ДТП

Мотоцикл выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ.

В среду, 13 июня, на 14 км а/д "Сижно–Будилово–Осьмино" случилось смертельное ДТП с мотоциклом. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 42-летний житель Сланцев на мотоцикле Honda Hornet 900 осуществил выезд на полосу встречного движения, где произошло опрокидывание с последующим столкновением с ВАЗ, которым управлял мужчина 1963 года рождения за рулём.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

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Фото: Piter.TV