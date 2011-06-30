На Просвещения Lada въехала в стоявший автомобиль ГИБДД

Внутри находились два инспектора ГИБДД и 57-летний водитель, у которого проверяли документы.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на проспекте Просвещения, в котором пострадал сотрудник полиции. Подробности происшествия сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

У дома 45 по проспекту Просвещения утром 23 апреля 35-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", при резком перестроении с крайней левой полосы в крайнюю правую наехал на стоящие у края проезжей части патрульный автомобиль Skoda Octavia с включенными проблесковыми маячками и Toyota Land Cruiser Prado без водителя.

В служебном автомобиле находились два инспектора ГИБДД и 57-летний водитель Toyota, у которого проверяли документы. В результате ДТП, 37-летний сотрудник полиции получил травмы и после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Фото: Piter.tv