В ДТП на Народной улице погиб водитель "Форда"

По факту аварии проводится проверка.

Стало известно о том, что утром 26 сентября в Петербурге произошла авария, в которой погиб человек. ДТП произошло в седьмом часу утра.

Как сообщили Piter.tv в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, у дома №100 по Народной улице автомобиль "Форд Фокус" с мужчиной 35-ти лет за рулем въехал в автобус марки "Волгабас", который стоял на светофоре. В общественном транспорте находилось 5-7 пассажиров, никто из них не пострадал, уточняют в полиции.

Видео момента происшествия c камер наблюдения оказалось в распоряжении Piter.tv.

В результате аварии погиб водитель "Форда". По предварительной информации, смерть могла наступить до совершения ДТП). По факту случившегося проводится проверка.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv