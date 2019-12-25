Утром в Комарово Chevrolet сбил насмерть 74-летнюю женщину

Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью, по пути в медицинское учреждение она скончалась в карете скорой помощи.

Полицией проводится проверка по факту ДТП в Комарово, в котором погиб пешеход. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 27 ноября в 07:35 поступило с сообщением о ДТП с пешеходом у дома 27 по Зеленогорскому шоссе в посёлке Комарово. На месте происшествия было установлено, что 35-летняя автоледи, управляя Chevrolet Spark, совершила наезд на женщину, переходившую проезжаю часть вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшая 74-летняя местная жительница получила травмы, несовместимые с жизнью, по пути в медицинское учреждение она скончалась в карете скорой помощи.

Полицией проводится проверка обстоятельств происшествия.

В воскренье 26 ноября, водитель Renault погиб в массовой аварии на трассе "Кола".

Фото: МВД