Водитель Renault погиб в массовой аварии на трассе "Кола"

Ещё два человека пострадали.

Вечером в воскресенье, 26 ноября, на 116 км трассы "Кола" произошла авария с участием четырёх авто. Как стало известно Piter.TV, в результате погиб один человек, ещё двое пострадали.

Установлено, что 31-летний водитель Ford Transit, двигаясь в сторону Петербурга, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Arcana, двигавшимся во встречном направлении, под управлением 42-летнего водителя без прав. Затем Ford совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Kia Sportage с 60-летним водителем за рулём, который, после столкновения, совершил наезд на стоявший на обочине эвакуатор под управлением 35-летнего собственника. Тем временем иномарка Renault съехала в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель Renault от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пассажир этой же машины 1977 года рождения госпитализирован в тяжёлом состоянии. Водитель Ford Transit доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что мужчина за рулём Ford к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 22 раза. Погибший водитель Renault лишён права управления транспортным средством на 18 месяцев со штрафом, в 2023 году к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался пять раз.

Ранее мы сообщили о том, что на 79-м километре КАД нетрезвый водитель устроил ДТП.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер; Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти