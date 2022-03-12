На 79-м километре КАД нетрезвый водитель устроил ДТП

В отношении выпившего алкоголь водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

Вечером 25 ноября на 79-м километре КАД произошло ДТП с участием водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу 26 ноября.

29-летняя водительница BMW X5 не справилась с управлением и наехала на правое силовое ограждение, после чего машина остановилась поперек правой полосы дороги. Убрать авто было невозможно из-за полученных повреждений. Женщина выставила знак аварийной остановки и ожидала эвакуатор. Аварию заметили инспекторы ГИБДД, которые приняли решение оградить место происшествия, совершив остановку со включенной световой сигнализацией.

51-летний водитель Audi 80 въехал в служебный авто Volkswagen Polo. В ходе проверки установили, что он был нетрезвым. Кроме того, мужчина не имел водительского удостоверения.

В результате аварии пострадавших нет, однако автомобили повреждены. В отношении выпившего алкоголь водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года петербургские приставы взыскали с пьяных водителей 36 млн рублей. За этот период в Главное управление ФССП России по Петербургу поступили судебные штрафы в отношении 1830 жителей Северной столицы. В тройке лидеров за пьяное вождение находятся петербуржцы из Фрунзенского, Выборгского и Центрального районов.

Фото: Piter.TV