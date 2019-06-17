  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Porsche закинуло на Kia в результате столкновения у Павловского дворца
Сегодня, 17:52
212
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Porsche закинуло на Kia в результате столкновения у Павловского дворца

0 0

В ДТП пострадала девушка.

Porsche закинуло на Kia в результате столкновения у Павловского дворца. Об этом 7 октября очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Днем на Садовой улице в Павловске столкнулись внедорожник Porsche и легковушка Kia. По словам очевидцев, внедорожник столкнулся при обгоне с Kia, которая поворачивала на парковку. В результате столкновения внедорожник развернуло поперек дороги. 

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области рассказали "Фонтанке", что в аварии пострадала 24-летняя пассажирка Kia. Пострадавшую госпитализировали. Полиция выясняет детали ДТП.

Ранее мы писали, что мопедист не выжил после столкновения с легковушкой на трассе "Сортавала".

Фото: ВКонтакте / АВТО Пушкин

Теги: дтп, павловский дворец, столкновение
Категории: Новости СПб, ДТП, Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии