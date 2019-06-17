В ДТП пострадала девушка.

Porsche закинуло на Kia в результате столкновения у Павловского дворца. Об этом 7 октября очевидцы рассказали в социальных сетях.

Днем на Садовой улице в Павловске столкнулись внедорожник Porsche и легковушка Kia. По словам очевидцев, внедорожник столкнулся при обгоне с Kia, которая поворачивала на парковку. В результате столкновения внедорожник развернуло поперек дороги.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области рассказали "Фонтанке", что в аварии пострадала 24-летняя пассажирка Kia. Пострадавшую госпитализировали. Полиция выясняет детали ДТП.

Ранее мы писали, что мопедист не выжил после столкновения с легковушкой на трассе "Сортавала".

Фото: ВКонтакте / АВТО Пушкин