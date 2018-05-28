Водитель Honda сбил школьника на улице Лидии Зверевой

Владелец транспортного средства ранее в течение текущего года привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения — игнорирование дорожных знаков.

Аавария с участием ребенка произошла 11 июня около 15:50 возле дома номер 5, корпус 1 на улице Лидии Зверевой. Водитель автомобиля Honda, мужчина 62-х лет, двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на десятилетнего школьника пятого класса, внезапно выбежавшего на дорогу.

По данным "Оперативного прикрытия", пострадавший мальчик получил перелом правой голени и был доставлен в тяжелом состоянии в Детскую городскую клиническую больницу №19 имени профессора К.А. Раухфуса.

Владелец транспортного средства ранее в течение текущего года привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения — игнорирование дорожных знаков.

Ранее мы сообщили о том, что внедорожник сбил женщину на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV