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Автомобиль помял колесо велосипеду в Зеленогорске

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Владелец двухколёсного транспорта не пострадал, но возмутился произошедшим.

Выезжающий с парковки водитель наехал на велосипедиста, который двигался по трассе в Зеленогорске. Об аварии стало известно Piter.TV.

Удар пришёлся на переднее колесо. Сам владелец двухколёсного транспорта остался цел, но был явно возмущён произошедшим, когда автомобилист вышел к нему из салона.

Пострадавших в результате инцидента нет — основной урон нанесён велосипеду. 

Ранее мы сообщили о том, что школьник попал под колёса иномарки на севере Петербурга.

Видео: Piter.TV

Теги: велосипед, дтп, зеленогорск, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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