Автомобиль помял колесо велосипеду в Зеленогорске

Выезжающий с парковки водитель наехал на велосипедиста, который двигался по трассе в Зеленогорске. Об аварии стало известно Piter.TV.
Удар пришёлся на переднее колесо. Сам владелец двухколёсного транспорта остался цел, но был явно возмущён произошедшим, когда автомобилист вышел к нему из салона.
Пострадавших в результате инцидента нет — основной урон нанесён велосипеду.
Ранее мы сообщили о том, что школьник попал под колёса иномарки на севере Петербурга.
Видео: Piter.TV
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