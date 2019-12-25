Школьник попал под колёса иномарки на севере Петербурга

Одиннадцатилетний пешеход госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В понедельник, 8 августа, иномарка сбила одиннадцатилетнего мальчика в Выборгском районе Петербурга. Школьник был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

ДТП случилось примерно в 16:30 у дома №15 по Выборгскому шоссе. За рулём автомобиля Ford Focus находится 25-летний мужчина. Во время движения по участку шоссе между улицей Хошимина и проспектом Просвещения произошёл наезд на несовершеннолетнего, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

По факту произошедшего проводится проверка.

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Фото: Piter.TV