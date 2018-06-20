ДТП с участием фуры стало причиной пробки на Московском шоссе

Согласно сервису "Яндекс.Пробки" машины двигаются со скоростью 3-10 км/ч.

В пятницу, 5 апреля, в Ленинградской области произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, авария случилась в районе шести часов на Московском шоссе в сторону Шушар. На участке дороги столкнулись большегруз и легковой автомобиль. В результате ДТП движение на дороге сильно затруднилось. Согласно сервису "Яндекс.Пробки" машины двигаются со скоростью 3-10 км/ч.

Ранее на Piter.TV: На "Нарвской" будут ремонтировать эскалатор до конца июня

Фото: "ДТП и ЧП/ВК"