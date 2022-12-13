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Прокуратура проводит проверку по факту ДТП на трассе "Ропша – Оржицы"

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По данным МЧС, пожарные помогали пассажирам выбираться из перевернувшегося автобуса, а также до прибытия медицинского персонала оказывали первую помощь пострадавшим.

В Ломоносовском районе на территории Ропшинского сельского  поселения произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из деревни Оржицы в посёлок Ропша.

По предварительной версии, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий, а именно из-за обледенения дороги.

По данным МЧС, пожарные помогали пассажирам выбираться из перевернувшегося автобуса, а также до прибытия медицинского персонала оказывали первую помощь пострадавшим.

Прокуратура Ломоносовского района контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты проверки, проводимой по факту ДТП.

Фото: прокуратура Ленинградской области
Видео: МЧС

Теги: ропша
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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