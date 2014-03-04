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ДТП с трактором остановило движение трамваев на Энгельса
Вчера, 14:51
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Alena_Zinovieva

ДТП с трактором остановило движение трамваев на Энгельса

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Водителям пришлось объезжать место аварии по встречной полосе.

Днем 12 февраля в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП. По словам очевидцев, возле дома №32 на проспекте Энгельса трактор столкнулся с легковым автомобилем. В сети появилась фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что вставший на рельсах трактор перегородил путь трамваям. В результате на месте ДТП образовалась пробка от Большого Сампсониевского проспекта до станции метро "Озерки". Другим участникам движения приходится объезжать транспортные средства по встречной полосе.

Ранее мы писали, что в Автово столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: авария на проспекте энгельса, дтп с трактором, трамвайный затор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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