ДТП с трактором остановило движение трамваев на Энгельса

Водителям пришлось объезжать место аварии по встречной полосе.

Днем 12 февраля в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП. По словам очевидцев, возле дома №32 на проспекте Энгельса трактор столкнулся с легковым автомобилем. В сети появилась фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что вставший на рельсах трактор перегородил путь трамваям. В результате на месте ДТП образовалась пробка от Большого Сампсониевского проспекта до станции метро "Озерки". Другим участникам движения приходится объезжать транспортные средства по встречной полосе.

Ранее мы писали, что в Автово столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург