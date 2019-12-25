На Миллионной улице самокатчик упал под машину

Пострадавший ударился об автомобиль.

В Центральном районе произошло ДТП с самокатчиком. На Миллионной улице у дома № 3 мужчина на самокате попал под автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Мужчина, двигаясь по тротуару, по неустановленной причине не справился с управлением и упал на проезжую часть, где мимо проезжал автомобиль "Мазда" под управлением 38-летнего водителя. В результате падения самокатчик ударился об автомобиль.

Пострадавший попал в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. Подробности уточняются, проводится проверка.

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Фото: Piter.tv