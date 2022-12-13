Нетрезвый водитель Chevrolet врезался в поезд в Волосовском районе

Автомобилист остался жив. Движение на участке оперативно восстановили.

Вечером воскресенья, 21 мая, под Волосово произошла авария на ж/д переезде. Водитель иномарки Chevrolet врезался в поезд. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

ДТП случилось приблизительно в 20:30. Установлено, что автомобилист был нетрезв. Он остался жив, однако сломал рёбра и получил несколько ссадин.

Движение поездов на участке удалось оперативно восстановить.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на набережной Обводного канала в Петербурге мотоциклист влетел в такси.

Фото: ВКонтакте / ДТП ЧП Волосово | Волосовский район (Misha Davrishyan)