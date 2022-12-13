Lada с 16-летним пассажиром врезалась в дерево в Сланцах

Управлял легковушкой 18-летний первокурсник. Юноши госпитализированы в тяжёлом состоянии.

В среду, 5 апреля, на Спортивной улице в Сланцах произошло ДТП, в результате которого серьёзно пострадали 2 молодых человека. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 18-летний первокурсник Техникума водного транспорта находился за рулём Lada Kalina. Юноша не справился с управлением и допустил неуправляемый занос, из-з которого машина врезалась в дерево.

В места ДТП в тяжёлом состоянии были госпитализированы водитель и его 16-летний приятель на пассажирском сидении, который учится на 1 курсе Сланцевского Индустриального Техникума. Несовершеннолетний молодой человек получил сочетанную травму, автотравму,, закрытый перелом пирамидовисочной кости, а также 4 и 5 ребер со смещением слева, гемопневмоторекс, ушиб тазобедренного и коленного суставов, тупую травму живота.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV