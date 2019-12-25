Иномарка сбила байкера на проспекте Просвещения

В понедельник, 5 сентября, на севере Петербурга столкнулись иномарка и мотоцикл под управлением 16-летнего байкера. Об этом сообщили свидетели аварии в группе "Мотосолидарность ДТП" ВКонтакте.
Происшествие случилось приблизительно в 23:35 на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ушинского. На место выдвинулись сотрудники экстренных служб.
Участники аварии не пострадали.
Ранее мы сообщили о том, что смертельное ДТП на Московском шоссе перекрыло путь в Петербург.
Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП (Антон Кропачёв)
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