Иномарка сбила байкера на проспекте Просвещения

Водитель машины и 16-летний мотоциклист не пострадали.

В понедельник, 5 сентября, на севере Петербурга столкнулись иномарка и мотоцикл под управлением 16-летнего байкера. Об этом сообщили свидетели аварии в группе "Мотосолидарность ДТП" ВКонтакте.

Происшествие случилось приблизительно в 23:35 на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ушинского. На место выдвинулись сотрудники экстренных служб.

Участники аварии не пострадали.

Ранее мы сообщили о том, что смертельное ДТП на Московском шоссе перекрыло путь в Петербург.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП (Антон Кропачёв)