На пересечении Парашютной и Долгоозерной улиц столкнулись автобус и Mercedes

В результате столкновения травмы получила 23-летняя пассажирка иномарки.

Проводится проверка по факту ДТП с маршрутным автобусом в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В понедельник, 13 января, в 10:20 на пересечении Парашютной и Долгоозерной улиц 55-летний водитель маршрутного автобуса "МАЗ" при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю Mercedes под управлением 67-летнего водителя.

В результате столкновения травмы получила 23-летняя пассажирка иномарки: девушка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Находящиеся в салоне автобуса пассажиры не пострадали.

В аварии в Лужском районе пострадали 34-летняя женщина и её 7-летний пассажир.

Фото: Piter.tv