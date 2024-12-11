На пересечении Парашютной и Долгоозерной улиц столкнулись автобус и Mercedes

Проводится проверка по факту ДТП с маршрутным автобусом в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
В понедельник, 13 января, в 10:20 на пересечении Парашютной и Долгоозерной улиц 55-летний водитель маршрутного автобуса "МАЗ" при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю Mercedes под управлением 67-летнего водителя.
В результате столкновения травмы получила 23-летняя пассажирка иномарки: девушка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Находящиеся в салоне автобуса пассажиры не пострадали.
В аварии в Лужском районе пострадали 34-летняя женщина и её 7-летний пассажир.
Фото: Piter.tv
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