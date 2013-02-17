В ДТП с легковушкой и автобусом в Комарово пострадала 15-летняя учащаяся колледжа

Девушку доставили в медицинское учреждение с различными травмами, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии, в результате которой была госпитализирована несовершеннолетняя. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в субботу, 23 ноября в 22:20 на Приморском шоссе в поселке Комарово. Водитель автомобиля ВАЗ-21140, 18-летний молодой человек, не смог справиться с управлением и врезался в рейсовый автобус МАЗ, который остановился на остановке. За рулем автобуса находился 48-летний мужчина, пассажиров в салоне не было.

В результате столкновения пострадала 15-летняя пассажирка легкового автомобиля — студентка педагогического колледжа из Нижнего Новгорода. Девушку доставили в медицинское учреждение с различными травмами, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге девятилетний ребенок попал в реанимацию после катания на картинге.

Фото: Piter.TV