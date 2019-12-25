В Петербурге девятилетний ребенок попал в реанимацию после катания на картинге

Медики диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб лба.

В Петербурге девятилетний мальчик оказался в реанимации после инцидента на картинге, сообщает 78.ru.

Ребенок, проживающий в Пушкине, управляя картингом в развлекательном центре на Магнитогорской улице, потерял управление, врезался в барьер и сильно ударился головой о руль.

Медики диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб лба. Также у пострадавшего выявлены ссадины на шее и предплечье.

На данный момент сотрудники полиции занимаются проверкой обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что на кондитерском производстве в Петербурге работник-мигрант ударил коллегу ключом в глаз.

Фото: Piter.TV