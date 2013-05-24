Появилось видео ДТП с маршруткой и автобусами на Пулковском шоссе

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен момент аварии с участием маршрутки "О"Кея" на Пулковском шоссе. На кадрах видно, как 71-летний водитель, у которого случился инсульт, теряет управление: его автомобиль сначала съезжает с полосы, а затем, не снижая скорости, врезается в два автобуса.

Инцидент произошел в воскресенье возле ТРК "Лето". Микроавтобус "Газель" столкнулся с двумя автобусами, которые в этот момент высаживали пассажиров на остановке.

По предварительной информации, причиной аварии стало резкое ухудшение состояния здоровья водителя — инсульт. В результате ДТП пострадали сам водитель и его 71-летняя пассажирка. Оба были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Видео: MAX / ЧП ДТП Происшествие Санкт-Петербург СПБ и ЛО