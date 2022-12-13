Женщина сбила 4-летнего мальчика на Ленинском проспекте

Ребёнка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В четверг, 20 апреля, на Ленинском проспекте произошло ДТП, в котором серьёзно пострадал 4-летний ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 45-летняя женщина за рулём Kia Sportage, двигаясь по боковому проезду вне зоны пешеходного перехода, наехала на перебегавшего проезжую часть мальчика, который находился в сопровождении отца. В результате воспитанник детского сада был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Проверку по факту аварии проводит ОД ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району.

Ранее появилось видео жесткого ДТП с наездом на пешехода на Лиговском проспекте.

Фото: Piter.TV