"Лада" сбила шестиклассника на самокате на проспекте Культуры

В воскресенье, 3 июля, на пересечении проспекта Культуры и Луначарского шестиклассник попал в аварию на самокате, с участием автомобиля "Лада". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что мальчик правил не нарушал: его сбил 36-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля при переходе на зеленый свет светофора.

После аварии 12-летнего ребенка госпитализировали с переломом ноги. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Выборгской набережной образовалась пробка из-за массового ДТП.

Фото: Piter.TV