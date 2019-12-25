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"Лада" сбила шестиклассника на самокате на проспекте Культуры
Сегодня, 10:56
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"Лада" сбила шестиклассника на самокате на проспекте Культуры

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В воскресенье, 3 июля, на пересечении проспекта Культуры и Луначарского шестиклассник попал в аварию на самокате, с участием автомобиля "Лада". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Известно, что мальчик правил не нарушал: его сбил 36-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля при переходе на зеленый свет светофора.

После аварии 12-летнего ребенка госпитализировали с переломом ноги. Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что на Выборгской набережной образовалась пробка из-за массового ДТП.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп, проспект культуры, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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