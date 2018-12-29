ДТП под Воронежем унесло жизни 8 человек, люди сгорели заживо

"Лексус" выехал на встречку, где столкнулся с двумя другими иномарками. Все машины загорелись после удара. Водители и пассажиры сгорели заживо.

Накануне днем, 15 января, в Воронежской области произошло тройное ДТП, которое унесло жизни 8 человек.

Авария произошла около 3х часов дня в Нижнедевицком районе на 165-м км трассы Курск-Борисоглебск. Автомобиль "Лексус" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с "Киа Рио" и "Тойтой". После мощного столкновения все иномарки загорелись. Водители и пассажиры сгорели заживо. Выживших в ДТП нет.

Сейчас установлены все личности погибших в этой жуткой аварии. В "Лексусе" находился 59-летний директор Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) Александр Тищенко и его 45-летний водитель. В "Киа Рио" был 46-летний житель Воронежа. В "Тойоте" за рулем был 36-летний житель Белгорода и его пассажиры, мужчины 29, 27, 34 и 53 лет, также жители Белгородской области.

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