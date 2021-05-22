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Видео: у метро "Беговая" в результате ДТП перевернулась иномарка

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За рулем перевернувшейся машины была женщина.

Днем 22-го мая у станции метро "Беговая" столкнулись два легковых автомобиля. В результате столкновения одна из машин перевернулась. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.

На помощь к водителю перевернувшегося авто пришли прохожие и другие автомобилисты. 

Судя по кадрам, красная иномарка не пропустила авто, которое ехало в прямом направлении. О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автобус с первоклассниками загорелся на Ушаковской набережной по дороге в цирк. 

Видео: Piter.TV
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, перевертыш
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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