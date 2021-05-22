Видео: у метро "Беговая" в результате ДТП перевернулась иномарка

За рулем перевернувшейся машины была женщина.

Днем 22-го мая у станции метро "Беговая" столкнулись два легковых автомобиля. В результате столкновения одна из машин перевернулась. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.

На помощь к водителю перевернувшегося авто пришли прохожие и другие автомобилисты.

Судя по кадрам, красная иномарка не пропустила авто, которое ехало в прямом направлении. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автобус с первоклассниками загорелся на Ушаковской набережной по дороге в цирк.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб