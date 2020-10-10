Автомобиль наехал на двух пешеходов на "зебре" на Южном шоссе

Пока неизвестно, переходили ли пешеходы на "зеленый" или "красный" сигнал светофора.

Легковой автомобиль сбил двух пешеходов на "зебре" на юге Петербурга. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел на пересечении Софийской улицы и Южного шоссе. На кадрах видно, что два человека неспеша переходили дорогу по пешеходному переходу, когда на них наехал черный автомобиль. После столкновения оба пострадавших поднялись на ноги. Судя по всему, серьезных повреждений удалось избежать.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП на Петроградской набережной.

Видео: Piter.TV