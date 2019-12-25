ДТП на перекрёстке Земледельческой и Большого Сампсониевского остановило движение трамваев

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Днем в среду, 11 ноября, на перекрестке Земледельческой улицы и Большого Сампсониевского проспекта столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в соцсетях.

В аварию попали "Лэнд Ровер" и "Шевроле". Судя по фоту, кроссовер пробил ограждение и вылетел на газон. Официальной информации по происшествию пока не поступало. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Также неизвестно, при каких обстоятельствах произошло ДТП.

В сторону 1-го Муринского проспекта движение трамваев свободно, а трамваи в сторону Сердобольской улицы встали по состоянию на 13:40.

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Фото: vk.com/spb_today