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ДТП на перекрёстке Земледельческой и Большого Сампсониевского остановило движение трамваев
Сегодня, 14:57
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smirenny

ДТП на перекрёстке Земледельческой и Большого Сампсониевского остановило движение трамваев

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Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Днем в среду, 11 ноября, на перекрестке Земледельческой улицы и Большого Сампсониевского проспекта столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в соцсетях. 

В аварию попали "Лэнд Ровер" и "Шевроле". Судя по фоту, кроссовер пробил ограждение и вылетел на газон. Официальной информации по происшествию пока не поступало. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Также неизвестно, при каких обстоятельствах произошло ДТП. 

В сторону 1-го Муринского проспекта движение трамваев свободно, а трамваи в сторону Сердобольской улицы встали по состоянию на 13:40.

Ранее мы писали, что в Петербурге мошенники обманули китайского туриста на 7,9 миллиона рублей.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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