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В ДТП с автобусом на Кубани погибло 7 человек

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Автобус с паломниками врезался в припаркованную у обочины фуру. По предварительной версии, водитель мог заснуть за рулем.

Сегодня ночью, 26 сентября, в час ночи в Краснодарском крае на трассе М 4 "Дон" пассажирский автобус врезался в припаркованный грузовик с щебнем в районе Горячего Ключа.

Автобус с паломниками из Нижегородской области возвращался из Абхазии домой. В салоне автобуса было 29 человек. Из них 6 человек погибли после столкновения. Утром в СМИ появилась информация, что еще один пострадавший в аварии скончался в больнице от полученных травм. Детей в салоне автобуса не было. Поездка была организована Нижегородской епархией. Водитель автобуса погиб на месте трагедии.

По предварительной версии, водитель пассажирского транспорта мог уснуть за рулем. Грузовик только начал выезжать с обочины. Его скорость на момент удара составляла не больше 40 километров в час. На месте аварии следов торможения автобуса не обнаружили.

Видео: YouTube/Татьяна Прокина

Теги: авария , дтп , кубань , нижний новгород , новости регионов , пассажирский автобус
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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