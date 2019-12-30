Видео: на Здоровцева столкнулись лбами два авто

Вечером 29 января на пересечении улицы Здоровцева и проспекта Ветеранов произошла лобовая авария. Piter.TV получил видео с момента столкновения.
Два легковых автомобиля не пропустили друг друга на перекрестке. Одним из участников стал каршеринг.
Судя по кадрам на видео, столкновение было серьезным: после ДТП между авто образовался дым.
Очевидцы опубликовали фотографию, на которой у машин стоят два человека, пассажиров в салоне не видно. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Piter.TV опубликовал видео момента ДТП на Варшавской.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
Видео: Piter.TV
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