Видео: на Здоровцева столкнулись лбами два авто

Машины не уступили друг другу дорогу.

Вечером 29 января на пересечении улицы Здоровцева и проспекта Ветеранов произошла лобовая авария. Piter.TV получил видео с момента столкновения.

Два легковых автомобиля не пропустили друг друга на перекрестке. Одним из участников стал каршеринг.

Судя по кадрам на видео, столкновение было серьезным: после ДТП между авто образовался дым.

Очевидцы опубликовали фотографию, на которой у машин стоят два человека, пассажиров в салоне не видно. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV опубликовал видео момента ДТП на Варшавской.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK

Видео: Piter.TV