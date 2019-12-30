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Видео: на Здоровцева столкнулись лбами два авто

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Машины не уступили друг другу дорогу.

Вечером 29 января на пересечении улицы Здоровцева и проспекта Ветеранов произошла лобовая авария. Piter.TV получил видео с момента столкновения.

Два легковых автомобиля не пропустили друг друга на перекрестке. Одним из участников стал каршеринг. 

Судя по кадрам на видео, столкновение было серьезным: после ДТП между авто образовался дым. 

Очевидцы опубликовали фотографию, на которой у машин стоят два человека, пассажиров в салоне не видно. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV опубликовал видео момента ДТП на Варшавской. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, каршеринг, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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