Грузовик повредил 3 автомобиля на улице Вавиловых

Водитель большегруза не рассчитал габариты при парковке.

В четверг, августа, "Газель" задела 3 автомобиля подряд при попытке припарковаться во дворах дома №9/1 по улице Вавиловых. Видео с инцидентом появилось в соцсетях.

Судя по всему, водитель большегруза не рассчитал габариты и задел ближайшее дерево.

По данным свидетелей, водитель продолжил движение даже после поломки кузова, а заодно зацепил 3 легковушки. О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка перевернулась на Старо-Петергофском проспекте и попала на видео.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Максим Фортуна)