  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:57
127
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Грузовик повредил 3 автомобиля на улице Вавиловых

0 0

Водитель большегруза не рассчитал габариты при парковке.

В четверг,  августа, "Газель" задела 3 автомобиля подряд при попытке припарковаться во дворах дома №9/1 по улице Вавиловых. Видео с инцидентом появилось в соцсетях. 

Судя по всему, водитель большегруза не рассчитал габариты и задел ближайшее дерево. 

По данным свидетелей, водитель продолжил движение даже после поломки кузова, а заодно зацепил 3 легковушки. О пострадавших не сообщается. 

Ранее мы сообщили о том, что иномарка перевернулась на Старо-Петергофском проспекте и попала на видео.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Максим Фортуна)

Теги: автомобили, дтп, санкт-петербург, улица вавиловых
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии