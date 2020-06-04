Видео: водители застряли в пробке на Типанова из-за массового ДТП

На место инцидента прибыли экстренные службы.

Утром 4-го июня на улице Типанова в Петербурге произошло массовое ДТП. Это создало серьезные помехи для движение транспорта. Видео с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, у Витебского проспекта произошла авария с автобусом и тремя легковыми автомобилями. Всего на улице две полосы движения в одну сторону. Подробности инцидента не сообщаются.

Просто ужас. Стоим мертво. Обидно что и по встречке то не обьедешь. написал один из пользователей.

На данный момент, по данным сервиса "Яндекс.Карты", серьезный затор наблюдается только на развязке Типанова с Витебским.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП на Каменноостровском проспекте. Автомобиль едва не снес пешеходов.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"