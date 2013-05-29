На Софийской улице опрокинулся автомобиль

Дорогу не поделили две машины. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня, 22 августа, между Пушкинским и Колпинским районами произошло ДТП, в результате которого перевернулась легковушка. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Перекресток Софийской улицы и Колпинского шоссе не поделили два автомобиля. Как рассказали свидетели аварии, Mitsubishi Outlander перевернулся на крышу от удара.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Подробности уточняются. Отметим, что данном участке аварии случаются часто.

Через день – так точно. Бывает, на работу еду – одни стоят, с работы – уже другие. Пользователь "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург