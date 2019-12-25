На Софийской улице произошло жесткое ДТП с легоквушкой и автобусом

На место происшествия выдвинулись автомобили реанимации и кареты скорой помощи.

В среду, 7 июня, у дома №43 на Софийской улице произошла жёсткая авария. Как передают пользователи соцсетей, легковушка Kia столкнулась с лазурным автобусом.

На место происшествия выдвинулись автомобили реанимации и кареты скорой помощи. Судя по кадрам, передний бампер легкового авто полностью искарёжен. У общественного транспорта задеты багажник и задняя фара.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии с автовышкой на проспекте маршала Жукова погиб пассажир такси.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб