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На Софийской улице произошло жесткое ДТП с легоквушкой и автобусом
Сегодня, 8:18
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На Софийской улице произошло жесткое ДТП с легоквушкой и автобусом

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На место происшествия выдвинулись автомобили реанимации и кареты скорой помощи.

В среду, 7 июня, у дома №43 на Софийской улице произошла жёсткая авария. Как передают пользователи соцсетей, легковушка Kia столкнулась с лазурным автобусом.

На место происшествия выдвинулись автомобили реанимации и кареты скорой помощи. Судя по кадрам, передний бампер легкового авто полностью искарёжен. У общественного транспорта задеты багажник и задняя фара.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии с автовышкой на проспекте маршала Жукова погиб пассажир такси.

Фото:  ВКонтакте /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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