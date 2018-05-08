Пассажир выпал из автобуса на проезжую часть

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Вечером 27 июля пассажир автобуса оказался на проезжей части. Женщина пострадала. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, инцидент произошел около 17:15 у дома №13 по Московскому шоссе. Водитель с 17-летним стажем вождения не закрыл дверь. Женщина 1964-го года рождения выпала из автобуса "ЛиАЗ" на проезжую часть. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что три человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП на трассе "Скандинавия".

Фото: Б.Абдуллаев / wikipedia.org