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Пассажир выпал из автобуса на проезжую часть
Сегодня, 19:50
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Пассажир выпал из автобуса на проезжую часть

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Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Вечером 27 июля пассажир автобуса оказался на проезжей части. Женщина пострадала. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

По предварительной информации, инцидент произошел около 17:15 у дома №13 по Московскому шоссе. Водитель с 17-летним стажем вождения не закрыл дверь. Женщина 1964-го года рождения выпала из автобуса "ЛиАЗ" на проезжую часть. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что три человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП на трассе "Скандинавия". 

Фото: Б.Абдуллаев / wikipedia.org

Теги: автобус лиаз, падение, пассажир
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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