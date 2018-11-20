У Петропавловской крепости Skoda въехала в светофор

Рядом на аварийке стоит автомобиль Range Rover.

В Петербурге около Петропавловской крепости произошло ДТП. Легковой автомобиль Skoda врезался в светофорный столб. Об этом Piter.TV сообщил очевидец.

Как сообщают очевидцы, за автомобилем Skoda также на аварийке стоит автомобиль Range Rover. И не совсем понятно, он просто стоит рядом или он въехал в стоящую спереди машину. Однако, повреждений на заднем бампере Шкоды не видно. О пострадавших не сообщается. На момент съемки сотрудников ГИБДД еще не было на месте.

Фото и видео: Piter.TV