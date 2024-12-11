Полиция задержала водителя внедорожника, протаранившего двери храма во Владивостоке

Мужчина угнал Range Rover и грубо нарушил общественный порядок.

Российские правоохранительные органы задержали водителя внедорожника, который протаранил двери храма во Владивостоке. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале прокуратуры Приморского края. Известно, что инцидент произошел днем 15 января. Полиция установила, что мужчина 1987 года рождения угнал автомобиль Range Rover по улице Русской. Машина была оставлена хозяином на прогрев. Далее злоумышленник начал совершать маневры, грубо нарушающие общественный порядок. Нарушитель управлял транспортным средством повышенной опасности. Ему удалось проехаться по пешеходной территории центральной площади краевой столицы, а также протаранить несколько автомобилей. Мужчина предпринял попытку скрыться с места событий, однако сотрудники Госавтоинспекции задержали шофера вблизи 41 дома по Светланской улице.

В настоящее время мужчина задержан. Зарегистрирован он по месту жительства в г. Хабаровске, ранее проживал в Приморье. пресс-служба прокуратуры Поиморья

В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 213 УК РФ за хулиганство.

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Фото: Telegram / Прокуратура Приморского края

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